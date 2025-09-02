Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MASMEK) 2025-2026 güz dönemi kayıtları 1 Eylül itibariyle başladı.MANİSA (İGFA) - Manisalıların kişisel gelişimine katkı sağlamayı sürdüren MASMEK; mesleki gelişimden spora, yabancı dilden müzik enstrümanlarına, el sanatlarından dans eğitimlerine ve tiyatroya kadar geniş bir yelpazede hem ücretsiz ve hem de uygun ücretli kurslarla vatandaşlara hitap ediyor.

12 yaş ve üzeri bireylerin katılabildiği enstrüman kursları ile 15 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik diğer tüm kurslar, hobi edinmek isteyenler ve mesleki gelişim hedefleyenler için önemli fırsatlar sunuyor. Yalnızca kadınlara yönelik düzenlenen dans ve spor kursları dışında tüm kurslar, kadın ve erkek kursiyerlere açık olarak planlanıyor.

Alınan başvuru sayılarına yönelik oluşturulacak sınıflarda yeni güz döneminde: İngilizce, Fransızca, Korece ve Almanca dil kursları olacak. Spor ve dans kurslarında yoga, zumba, cardio fit-step, aerobik, plates ve halk oyunları yer alacak. Bağlama, keman, gitar, piyano, şan, ud, ney ve klarnet, keman, yan flüt, akordeon enstrüman kursları müzik alanında kursiyerlere eğitim verecek. Manisalılar, el sanatları kurslarının yanında protez tırnak kursu ve barista eğitimiyle mesleki tecrübe edinebilecek.