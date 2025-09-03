Edirne'nin Keşan ilçesi Erikli sahilinde geçen ay kirlilik şikayetleri üzerine toplanan 500 imza ile ilgili ERÇED üyeleri imzaların cevabını bekliyorErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Erikli Sahili’nde yaşanan kirlilik şikayetleri ile ilgili topladıkları 500 imzayı 13 Ağustos tarihinde Keşan Kaymakamlığı’na teslim eden Erikli Çevre ve Güç Derneği (ERÇED) üyeleri toplanan imzalarla ilgili bir yetkililerden açıklama beklediklerini belirtti.

Toplanan imzalarda Erikli’de bulunan arıtma tesisinin çalıştırılmadığını ve bu yüzden denize çeşitli atıkların geldiğini belirten vatandaşlar, “Sayın Kaymakamımız Aziz Mercan ve Sayın Valimiz Yunus Sezer’den gelecek haberi bekliyoruz. Umarız ki yetkililer bizi sevindirecek bir açıklama yaparlar ve Erikli’nin bu kanayan yarasına çare olabilirler” dedi.