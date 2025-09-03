Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ‘Herkes İçin Spor ve Her Yaşa Sağlık’ mottosuyla düzenlediği kadınlara yönelik spor okulları başlıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik düzenlediği spor okulları başlıyor. 4 farklı branşta eğitimlerin verileceği Spor Okullarına www.sakarya.bel.tr adresinden ücretsiz kayıt olunabilecek.

KAYITLAR BAŞLIYOR

Sporu tüm kesimlere yaymak, kadınları hareketli bir yaşama teşvik etmeyi amaçlayan spor okulları için kayıtlar açılıyor. Eğitimlere www.sakarya.bel.tr adresinden ücretsiz kayıt olunabilecek. Kayıtlar 3 Eylül Çarşamba günü link üzerinden alınmaya başlayacak.

4 FARKLI DERS

Plates, Zumba, Step Aerobik, Kadınlara Yönelik Yakın Savunma Eğitimi olmak üzere 4 farklı branşta uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimler 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak

4 farklı branşta uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerde, kadınlarımızın sağlıklı bir yaşam için eğlenceli bir ortamda spor yapmalarını hedefliyoruz.

Spor okullarıyla ilgili detaylı bilgi ise 44 44 054 (Dahili 4112 ve 4128) telefonundan alınabilecektir.

KADINLARA DAVET

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şehri genelinde sporu yaygınlaştırmak, tüm kesimleri sporla buluşturmak amacıyla kadınlara yönelik düzenlediğimiz spor okulları başlıyor. Kadınlar sporla buluşacağı, sosyal hayatlarına pozitif enerji katacağı eğitimlerde 8 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Plates, Zumba, Step Aerobik ve Kadınlara Yönelik Yakın Savunma Eğitimi olmak üzere 4 farklı branşta verilecek eğitimler üç aylık dönem kapsamında verilecek” ifadeleri kullanıldı.

İŞTE SPOR OKULLARI TAKVİMİ;

Plates Pazartesi 13.00 – Salı 13.00 – Çarşamba 18.30 – Perşembe 13.00 – Cuma 10.00 ve 11.30

Zumba Salı 10.00 ve 19.30 - Perşembe 10.00 - Cuma 19.30

Step Aerobik

Pazartesi 10.00 – Çarşamba 10.00

Kadınlara Yönelik Yakın Savunma Eğitimi

Cuma 13.30