Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvurularının 24 Ekim 2025'te sona ereceğini duyurdu. Bakan Işıkhan, başvuranların kendi işlerini kurma, mesleki eğitim, destek teknolojileri gibi projelerden faydalanabileceğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteği başvurularının 24 Ekim 2025’te sona ereceğini açıkladı.

Kendi işini kurma, mesleki eğitim, destek teknolojileri, korumalı işyerleri, işe ve işyerine uyum ile destekli istihdam projelerinden faydalanmak isteyenleri başvuru yapmaya davet eden Bakan Işıkhan, hibe destekler için son başvuru tarihinin 24 Ekim Cuma günü olduğunu duyurdu. Işıkhan, "Kendi işini kurmak, mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları, destek teknolojileri, korumalı işyerleri, işe ve işyerine uyum, destekli istihdam projelerinden faydalanmak için başvurularınızı yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarımızı destekleyen, iş hayatına katılımı kolaylaştıran proje ve hibe programlarını uygulamaya devam ettiklerini belirten Bakan Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların iş hayatına katılımını teşvik etmeyi amaçlayan destekler kapsamında yer alan programlarda; kendi işini kurma, mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları, destek teknolojileri, korumalı işyerleri, işe ve işyerine uyum işle destekli istihdamın yer aldığı belirtildi.