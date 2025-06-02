Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul etti. Görüşmede, Emine Erdoğan, kurban vekâletini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a teslim etti.ANKARA (İGFA) - Türk Kızılay'ın yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini her platformda destekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ulusal ve uluslararası insani yardımın önemine vurgu yaparak mazlum coğrafyalara yapılan her bir yardımın umut olmaya devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan görüşmede, Türk Kızılay'ın ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgi veren Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay'a desteği için teşekkür ettiği Emine Erdoğan'a, günün anısına üzerinde "Hilal-i Ahmer Çiçek Günü"nü anlatan eski zamanlara ait fotoğrafların yer aldığı tablo hediye etti.