İstanbul'da Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, gözaltında yazdığı mektupta, “Veremeyeceğim hesap yok, hukukun üstünlüğüne inancımız tam” dedi. Mektup, belediye meclisinde alkışlarla karşılandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Haziran 2025 toplantısı, Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin’in başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, CHP’li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün mektubu okundu. Akgün’ün mesajları, meclis üyeleri ve izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

BAŞKAN AKGÜN’ÜN MEKTUBU

Belediye Başkanvekili Şahin, toplantı başında Akgün ile gözaltındaki Belediye Meclis Üyesi Rıza Can Özdemir ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın selamlarını iletti. Ardından Akgün’ün mektubunu okudu.

Başkan Akgün, mektubunda, 50 yıllık belediyecilik hayatında Büyükçekmece’yi “Mutluluk Şehri” yaptıklarını vurgulayarak, “Yatay yapılaşma, 117 metrekare yeşil alan, kentsel dönüşüm ve altyapı projeleriyle gurur duyuyoruz. CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle gözaltındayım, ancak veremeyeceğim hesap yoktur. Alnımız açık, başımız dik. Hukukun adil uygulanacağına inanıyoruz” dedi. Başkan Akgün, Kurban Bayramı’nı kutlayarak, “En kısa sürede aranızda olacağım” mesajı verdi.

“HUKUKA GÜVENİYORUZ”

Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin, “Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk sistemine güveniyoruz. Akgün, Özer ve Çelik’in burada olması gerekirdi. Büyükçekmece ailesinin sorumluluğunu daha iyi yerine getireceğiz” dedi.

CHP Grup Sözcüsü, gözaltı sürecinin ardından Akgün ve diğer isimlerin aralarında olacağına inandıklarını belirterek, “Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz, yeter ki adalet doğru işlesin” diye konuştu. AK Parti Grup Başkanı Tamer Yazıcı ise gündeme dair mesajlarını paylaştı.

Gündem maddelerinin komisyonlara havale edilmesinin ardından Şahin, meclisi kapatırken, “Bir sonraki mecliste Hasan Akgün, Rıza Can Özdemir ve Ömer Kazancı’nın aramızda olacağına inanıyorum. Hukukun üstünlüğüne olan inancımızla Haziran meclisini kapatıyorum” dedi.