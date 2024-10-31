Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı bir operasyonuyla, ülkemize yasadışı yollarla getirilmeye çalışılan 5 köpek ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık olaylarının önlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

Merkez ilçede gerçekleştirilen bir yol kontrolü sırasında, Bulgaristan uyruklu A.Z.'nin kullandığı araçta yapılan aramada, pasaport, küpe numarası, çip ve diğer taşıma şartlarını taşımayan 5 Pomeranian cinsi köpek ele geçirildi.

Köpeklerin ülkemize yasadışı yollarla getirildiği tespit edilmesi üzerine, konu hakkında Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verildi.

Savcının talimatıyla şüpheli şahıs hakkında adli süreç başlatıldı. Ele geçirilen hayvanlar ise Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.