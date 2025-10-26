Edirne'de Demokrat Parti Keşan İlçe Kongresinde yeniden başkanlığa seçilen Şaban Balkanlı, dün İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını alarak görevine resmen başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DP Keşan İlçe Başkanı Şaban Balkanlı mazbatasını alarak görevine resmen başladı.

Balkanlı, Başkan Yardımcısı Sinan Engin ile birlikte İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını teslim aldı.

Göreve başlamasının ardından açıklamada bulunan Balkanlı, “Demokrat Parti olarak Keşan’da ve ülke genelinde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. 75 yıllık bir parti olarak ülkemiz için gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. Balkanlı, yeni dönemde Demokrat Parti’nin Keşan’da daha aktif ve üretken bir yapıyla hizmet edeceğini vurguladı.