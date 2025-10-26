Yozgat'ta yaklaşık iki yıllık çalışmanın ardından tamamlanan Çayıralan Belediyesi Sosyal Tesisi törenle hizmete girdi. Açılışta CHP lideri Özgür Özel’in mesajı okunurken, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Silivri’den gönderdiği mektupla Çayıralan halkına seslendi.YOZGAT (İGFA) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yozgat’a bağlı Çayıralan’ın önceki dönem Belediye Başkanı CHP’li Ömer Codar’ın talebi üzerine, ilçeye belediye sosyal tesisi yapılması talimatını vermişti. Yapımına 23 Kasım 2023’te başlanan ve tamamlanan tesis, Yozgat’ın Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Çayıralan’ın MHP’li Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız’ın da katıldığı törenle hizmete girdi.

22 misafir odası, çok amaçlı salon, fuaye alanı, endüstriyel mutfak, su deposu ve teknik birimlerle donatılan tesis, 3 bin 257 metrekarelik bir alanda yer alıyor.

Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP milletvekilleri Cemal Enginyurt, Adnan Beker, Aşkın Genç, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Çayıralan Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız katıldı. Törende sırasıyla Kaygısız, Arslan, Enginyurt, Beker, Genç, Aslan ve Zeybek birer konuşma yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL: “SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ”

Törende, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gönderdiği mesaj da okundu.

Özel mesajında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yalnızca İstanbul’da değil, ülkenin dört bir yanında yerel kalkınma ve sosyal adalet için örnek projelere imza attığını belirterek, “Bu vizyonun bir parçası olarak hayata geçirilen Çayıralan Belediyesi Sosyal Tesisi, yerel halkın bir araya geleceği, üreteceği ve dayanışmayı büyüteceği çağdaş bir alan olarak, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biridir” dedi.

Özel, tesisin yerel yönetimlerin halkçı anlayışla birlikte neler başarabileceğini gösteren “güçlü bir sembol” olduğunu vurgulayarak, emeği geçen tüm belediye çalışanlarını ve paydaşları kutladı.

Törende, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mektup da sunucu Tuğrul Tuna tarafından okundu. İmamoğlu, mektubunda Çayıralan halkına “saygı, sevgi ve hasretle” seslenerek, “Bugün Silivri’deki hücrem, Çayıralan ilçemize kazandırılan kapsamlı bir sosyal tesisin mutluluğuyla aydınlanıyor. Çayıralan’a değer katacak, bölgenin sosyal yaşamına önemli katkılar suncak bu tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. İmamoğlu, tesisin yerel ekonomiye, turizme ve kültürel yaşama kalıcı katkılar sağlayacağını belirterek, yatırımın Çayıralan’a ve tüm bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Törende yapılan konuşmalarda, Çayıralan Belediyesi Sosyal Tesisi’nin sadece bir konaklama alanı değil, toplumsal birlikteliği ve üretimi destekleyen bir merkez olacağı vurgulandı.