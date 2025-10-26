Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalanırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki şok uygulamalar kapsamında S.C.S. isimli şahsın, Keşan Sulh Ceza Hakimliğince “Çocuğun Nitelikli İstismarı” ve İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğince “Şantaj” suçlarından arandığı tespit edilerek yakalaması yapıldı.

B.U. isimli şahsın, Edirne Ağır Ceza İlamat Masasınca “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” (14 yıl 2 ay hapis) suçundan arandığı belirlendi ve gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan narkotik operasyonlarında A.G. isimli şahsın, Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde yapılan kontrolde üzerinde 35 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

T.Ç. isimli şahsın Paşayiğit Caddesi üzerinde yapılan aramasında 0,44 gram metanfetamin bulundu. Şahsın ayrıca Gökçeada Sulh Ceza Hakimliğince “Dolandırıcılık” ve Keşan İlamat ve İnfaz Bürosunca “Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma” suçlarından iki ayrı aranma kaydı (44 ay 30 gün hapis cezası) bulunduğu tespit edildi.