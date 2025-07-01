Edirne Keşan’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, biri jandarma personeli olmak üzere üç kişi yaşamını yitirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Astsubay Erkan Özkan ile genç çift Seren ve Gencay Oskan hayatını kaybetti. Karaincirli Köyü yasa boğuldu.

KEŞAN’DA GECE YARISI FECİ KAZA: 3 CAN KAYBI

Keşan ilçesinde, gece saat 24.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Keşan Jandarma Komutanlığında motosiklet tim komutanı olarak görev yapan Astsubay Erkan Özkan’ın kullandığı 06 EC 2509 plakalı otomobil, Akhoca köyü yakınlarında karşı yönden gelen Gencay Oskan yönetimindeki 22 HS 902 plakalı otomobille çarpıştı.

GENÇ ÇİFT KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücüler Erkan Özkan ile birlikte, diğer otomobilde bulunan Gencay Oskan (28) ve eşi Seren Oskan (26) olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARAİNCİRLİ KÖYÜ YASA BOĞULDU

Hayatını kaybeden Gencay ve Seren Oskan çiftinin, Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan’ın oğlu ve gelini olduğu öğrenildi. Yaklaşık iki yıl önce Karaincirli Köyü’nde görkemli bir düğünle evlenen genç çiftin birlikte yaşamını yitirmesi, ailelerini ve tüm köy halkını yasa boğdu.