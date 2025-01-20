Düzce Gümüşova D-100 karayolu üzerinde bulunan Yakabaşı durağında bırakılan şüpheli çanta bomba paniğine sebep oldu. Kontrollü şekilde patlatılan çantanın içinden giyim kıyafetleri çıktı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de D-100 karayolu üzerindeki Yakabaşı durağında çantayı fark eden vatandaşlar, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliği alarak yolu trafiğe kapattı.
Çantanın bomba şüphesi olması dolayısıyla bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi.
Kontrollü şekilde patlatılan çantanın içinden kıyafetler çıktı.