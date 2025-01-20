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TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 29 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de FC Porto ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı FIBA Europe Cup son 16 turu karşılaşmasının biletleri Biletix’te satışa çıktı.BURSA (İGFA) - Avrupa kupalarında ülkemizi FIBA Europe Cup’ta temsil eden TOFAŞ Basketbol Takımı, son 16 turundaki 5. maçında Portekiz temsilcisi FC Porto ile Bursa’da karşı karşıya geliyor.

Kupada Maroussi deplasmanında aldığı galibiyetle K Grubu’nda son 2 haftaya lider giren Mavi Yeşilliler, deplasmanda 87-95 mağlup ettiği FC Porto’yu sahasında da yenerek çeyrek finali garantilemek isterken, Bursa ekibi bu önemli mücadelede basketbol severlerin desteğini bekliyor.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak FIBA Europe Cup 2. Tur K Grubu 5. hafta mücadelesinin biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, maç günü salon bilet gişesi ise saat 14.00’den itibaren açık olacak.