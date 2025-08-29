Düzce’nin Burhaniye Düz Sokak ve Nusrettin Mahallesi’nde Pazartesi gece 03:50’de yaşanan 10 dakikalık elektrik kesintisinin ardından duyulan siren ve anlaşılmayan anons, mahalle sakinlerini korkuya sevk etti. Vatandaşlar, yetkililerden açıklama bekliyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce kent merkezine bağlı Burhaniye Düz Sokak ve Nusrettin Mahallesi’nde, 25 Ağustos 2025 Pazartesi gecesi saat 03:50 civarında ani bir elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık 10 dakika süren kesintinin ardından elektrikler geri gelirken, kim tarafından yapıldığı bilinmeyen bir anons mahallede yankılandı.

Anons sırasında siren sesleri ve ne söylendiği anlaşılamayan garip sesler duyuldu.

Gecenin sessizliğinde duyulan bu anons, mahalle sakinlerinde korku ve paniğe neden oldu. Vatandaşlar, anonstan sonra sokağa çıkarak durumu anlamaya çalıştı.

Anonsun kaynağı ve amacı hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, mahalle sakinleri, yetkililerden olayın bir an önce aydınlatılmasını talep etti.

Kesintinin planlı mı yoksa arıza kaynaklı mı olduğu da belirsizliğini korurken, vatandaşlar konuya ilişkin net bir açıklama bekliyor.