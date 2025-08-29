Aksiyondan komediye, animasyondan dramaya önemli yapımların vizyonda olduğu bu hafta sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını araladı.İSTANBUL (İGFA) - Yeniden vizyona girecek F1 Filmi (F1: The Movie), Kara Şövalye (The Dark Knight), Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, Superman, Aşk Tesadüfleri Sever, İncir Reçeli 2 ve Son Osmanlı: Yandım Ali ve Jaws filmlerinin yanı sıra vizyonun yeni filmleri Suçüstü (Caught Stealing), Güller (The Roses), Büyük Yarış (Grand Prix of Europe), Çıkış 8 (The Exit 8), Büyük Zafer ve Usta (Elshater) sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Darren Aronofsky’ın yönetmenliğini yaptığı Suçüstü (Caught Stealing), sıradan bir barmenin kendisini bir anda mafya hesaplaşmalarının merkezinde bulduğu gerilim dolu bir hikâyeyi anlatıyor. Eski bir beyzbol oyuncusu olan Hank’in, geçmişinden kaçarken daha da büyük bir suç örgütünün ağına düşmesini konu edinen film, karanlık atmosferi, sert aksiyon sahneleri ve noir dokusuyla öne çıkıyor.

Olivia Colman, Benedict Cumberbatch ve Andy Samberg’ın başrollerini paylaştığı Güller (The Roses), görünüşte mükemmel bir ilişkiye sahip olan Theo ve Ivey'in hayatına odaklanıyor. Ivy ve Theo, görünüşte kusursuz bir hayat sürmektedir. Ancak Theo'nun profesyonel kariyeri aniden ciddi bir gerileme yaşarken, Ivy'nin kariyeri beklenmedik bir yükseliş yaşar. İkilinin rolleri değiştiğinde, eski uyumlarının çok da uzun sürmeyeceği hemen anlaşılır. İkili arasında, artan rekabet, bastırılmış ve dolayısıyla çözümlenmemiş gerilimler ve farklı değerlerle karakterize edilen hararetli bir çatışma patlak verir.

Renkli dünyası ve sevimli karakterleriyle animasyon tutkunlarını hedefleyen Büyük Yarış (Grand Prix of Europe), dostluk, dayanışma ve hayallerin peşinden koşma temalarını eğlenceli bir hikâyeyle buluşturuyor. Avrupa’nın en büyük pistinde düzenlenen heyecan dolu yarışta birbirinden farklı hayvan karakterler kıyasıya rekabet ederken, gerçek zaferin kazanmak değil birlikte hareket etmek olduğunu keşfederler. Yüksek temposu, mizahi diyalogları ve görsel açıdan zengin animasyonuyla film, çocuklar ve aileler için keyifli bir sinema deneyimi sunuyor.

Premium Format Festivali kapsamında 4DX salonlarda tekrar gösterime girecek, Christopher Nolan’ın yönetmenliğini üstlendiği Kara Şövalye (The Dark Knight), modern süper kahraman sinemasının zirvesi olarak kabul ediliyor. Christian Bale’in Batman, Heath Ledger’ın ise ikonik Joker performansıyla hafızalara kazındığı film, Gotham’ın suçla boğuşan karanlık atmosferinde adalet ve kaos arasındaki çatışmayı beyazperdeye taşıyor. Epik aksiyonu ve felsefi derinliğiyle türün en önemli yapımlarından biri olarak yeniden vizyona giriyor.

Japon yönetmen Genki Kawamura’nın imzasını taşıyan Çıkış 8 (The Exit 8), psikolojik gerilim türünün en yeni örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Film, her gün aynı yeraltı otoparkını kullanan bir adamın, “çıkış 8” tabelasının ardında açıklanamaz olaylara tanık olmasıyla başlıyor. Paranoya, kayboluş ve bilinmezlik temaları üzerine kurulu hikâyesiyle izleyiciyi tedirgin bir atmosfere davet ediyor.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni konu alan Büyük Zafer, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan bu tarihi anları beyazperdeye taşıyor. Filmde yıllarını cephelerde geçiren Çetmili Kara Ali Çavuş’un, aynı safta savaştığı oğlu Mehmet’le savaşın gölgesinde yaşadığı çarpıcı karşılaşma, destanın insani boyutunu izleyiciyle buluşturuyor. “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emriyle doruğa ulaşan bu büyük mücadele, bir milletin kaderini değiştiren kararlılığı sinemaya aktarıyor.

Ahmed El Gendy’nin yönettiği, başrollerinde Amir Karara ve Hana El Zahed’in yer aldığı aksiyon-komedi Usta (Elshater), ünlü yıldızlar için tehlikeli sahneleri üstlenen profesyonel bir dublörün başından geçenleri anlatıyor. Setten sete koşarken hem fiziki risklerle hem de beklenmedik belalarla baş etmek zorunda kalan kahramanımız, bir dizi aksiyon dolu yanlış anlaşılma ve kovalamacanın içine sürükleniyor.