94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokağı, dikkat çeken renkli tasarımı ve işlevsel tematik alanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin altı temel hizmet başlığı altında yürüttüğü çalışmaların aktarılacağı alanda, keyifli etkinlikler de yapılacak. Belediye Sokağı, fuarın en çok ilgi çeken duraklarından biri olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokağı, bu yıl da İzmir Enternasyonal Fuarı’nın uğrak noktalarından biri olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birim ve bağlı kuruluşlarında yürütülen faaliyetlerin tanıtılacağı ve ziyaretçilere eğlenceli anların yaşatılacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokağı’nda son hazırlıklar yapılıyor. Bu yıl oldukça renkli ve işlevsel bir tasarımla hazırlanan alanda, “İzmir’e yakışır” mottosuyla tematik bölümler oluşturuldu. Bu kapsamda “Kültür Sanat”, “Sağlık”, “Toplumsal Hizmet”, “Çevre ve Sürdürülebilirlik”, “Afet, Acil Durum ve Güvenlik” ile “Ulaşım” başlıkları altında yürütülen çalışmalar ziyaretçilere anlatılacak. Alanda müzik dinletileri, dans performansları, jimnastik gösterileri, tiyatro oyunları, eğitim atölyeleri, spor etkinlikleri ve yarışmalar düzenlenecek. Bu yılın en dikkat çekici yarışması ise “Ne kadar İzmirlisin” başlıklı bilgi yarışması olacak.

“SÜRPRİZ HEDİYELER OLACAK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Eylem Başar Yıldırım ve Basın, Yayın ve Tanıtım Şube Müdürü Cem Kaya da Belediye Sokağı’ndaki son hazırlıklara eşlik etti. Alanda sunulacak hizmetlere değinen Cem Kaya, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokağı’nda hem belediye birimlerimizin faaliyetlerini tanıtacağız hem de misafirlerimize konser, tiyatro, bilgi yarışması gibi etkinlikler düzenleyeceğiz. Alanda çocuklarımız için eğitici ve öğretici etkinlikler de gerçekleştireceğiz. Bu yıl ilk kez ‘Ne kadar İzmirlisin’ başlıklı bilgi yarışması düzenliyoruz. Kazanan vatandaşlarımıza sürpriz hediyelerimiz olacak. Bütün vatandaşlarımızı hem belediye olarak faaliyetlerimizi tanımak hem de güzel vakit geçirmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokağı’na bekliyoruz” dedi.

KÜLTÜR SANAT ALANI RENKLİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokağı’nda “Kültür Sanat” başlığı altında Basmane’de Yeniden Basma Atölyesi Projesi tanıtılacak. Ayrıca “Sokakta Kültür Var” kitaplı bilgi yarışması, 10-14 yaş arası “APİKAM ile İzmir’i Tanıyoruz” bilgi yarışması, seramik, heykel, çanta boyama, kolaj, kintsugi, mozaik yapımı gibi sanat atölyeleri, “Şef Sensin”, İzmir’in tanıtım uygulaması olan Visit İzmir’in tanıtımı gibi etkinlikler düzenlenecek.

SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMLİ OYUN DA VAR

“Sağlık” başlığında ise sağlık alanında bilgilendirme etkinlikleri, şapka, sağlık çantası, ilaç kutusu, diş bakım seti gibi hediyeler dağıtılacak, sahnede step etkinliği, Sahnede Köpek Şovu, hediye çarkı, kutu oyunu, Doğal Yaşam Parkı’nda lemur besleme ödüllü Sosyal Medya Etkileşimli Oyun gerçekleştirilecek. Alanda sportif yetenek ölçümü yapılırken, buz pisti tanıtımı da yapılarak ücretsiz bilet dağıtılacak.

ÇOCUKLAR İÇİN SANAT ATÖLYELERİ

“Toplumsal Hizmet” başlığında Süt Kuzusu projesi kapsamında süt dağıtımı, engelli çalışmaları kapsamında sokak farkındalık etkinlikleri, eğitim destekleri kapsamında yapılan faaliyetlerin tanıtımı, çocuklar için sanat atölyeleri, Meslek Fabrikası çalışmalarından bilgilendirmeler yapılacak. Ayrıca personel aracılığıyla Kent Konseyi hakkında bilgilendirmelerde bulunulacak.

VR GÖZLÜK OYUNUNDAN TARIM BİLGİ YARIŞMASINA

“Çevre ve Sürdürülebilirlik” başlığında “Dobidob Otobüsü” etkinliği, “Geleceğe Dönüşüm” isimli VR gözlük oyunu, “Dönüşüme Evde Başla” projesi tanıtımı, “Tarım Bilgi Yarışması”, “Çocuk Fide Dikim Atölyesi”, “Mikro Yeşillik Yetiştiriciliği” bilgilendirmesi, çocuklara yönelik arıcılık hakkında interaktif etkinlik, konuklara yönelik pestisit hakkında interaktif etkinlik düzenlenecek. “Kırsal Alan Strateji Belgesi ve Köy Tasarım Rehberi” ile “İzmir Gıda Sistemi Belgesi” bilgilendirmesi ve “Gıda Güvenliğinden Gıda Egemenliğine” başlıklı söyleşi yapılacak. “Yaşam Tarzı Üzerinden Karbon Ayakizi Ölçümü”, “Sürdürülebilirlik Sponsorlukları Tanıtım Projesi”, “Kakapedia Dans Grubu” etkinliği de “Çevre ve Sürdürülebilirlik” başlığında gerçekleştirilecek etkinlikler arasında yer alıyor. Magnet dağıtımının da yapılacağı alanda ayrıca “Ges Projeleri / Yenilenebilir Enerji Projeleri”, “İZETAŞ Elektrik Tedariki”, “Enerji Yöneticiliği, Enerji Hizmetleri Danışmanlığı” alanlarında eğitimler de verilecek.

SANAL GERÇEKLİK YANGIN SÖNDÜRME SİMÜLASYONU

“Afet, Acil Durum ve Güvenlik” başlığında VR gözlükle sanal gerçeklik yangın söndürme simülasyonu, çocuklar için lazerli yangın söndürme simülasyon cihazı, sismik akustik dinleme cihazı ve termal kamera etkinlikleri yapılacak. Ödemiş’teki orman yangınları sonrası bölgede yaşayan çocuklar tarafından İzmir İtfaiyesi’ne gönderilen 11 adet mektup ve çizimleri de bu kapsamda sergilenecek. Zabıta hizmetlerinin tanıtımının da yapılacağı alanda, zabıtaların teçhizatları görücüye çıkacak.

ULAŞIM ALANI DA EĞLENCELİ

“Ulaşım” başlığı altında katılımcıların ESHOT temalı parçaları tamamlayarak yarıştığı “Puzzle Oyunu”, İzmir’e özgü otobüs görselleriyle düzenlenen “Eşleştirme-Hafıza Oyunu” ve duraklara dair ipuçlarından yola çıkarak doğru durak tahmininin yapıldığı “Durak Tahmin Etme Oyunu” düzenlenecek. Alanda nazar boncuğu mavisi otobüs de sergilenecek. “Geçmişten Günümüze Gezici ESHOT Sergisi” açılarak, “Dinamik Şarjlı Elektrikli Otobüs Projesi” tanıtımı da yapılacak. İzmir Metrosu ile Karşıyaka, Konak ve Çiğli Tramvayları tanıtımı, durak haritası çizimi, hediyelik dağıtımı gibi etkinlikler yine bu bölümde olacak. Ulaşım bölümünde İZBAN Aliağa-Selçuk hattı, artı para sistemi, aktarmalar, istasyonlar, yolcu asistanı aplikasyonu ile ilgili genel bilgi paylaşımında bulunulacak. Bölümde İZDENİZ’in çocuklara yönelik pet şişeden gemi yapımı, gemi temalı fotoğraf çekimi de düzenlenecek. “Ulaşım” alanında İZELMAN otoparkları bilgilendirmesi, VR gözlük ile araç park etme etkinliği gerçekleştirilecek. Ayrıca İzmir Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP İZMİR-SUMP İZMİR) tanıtılacak.