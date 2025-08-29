Batman’ın Sason ilçesinde bulunan Güneydoğu Anadolu’nun en yüksek zirvesi Mereto Dağı, yeni yol çalışmalarıyla daha erişilebilir hale geliyor.BATMAN (İGFA) - Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Sason’da bulunan Güneydoğu Anadolu bölgesinin en yüksek dağı olan Mereto Dağı’na ulaşımı sağlayacak olan yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toplam uzunluğu 20 kilometre olan yol kapsamında toprak işleri, menfezler, istinat duvarları, büz döşemeleri ve çift kat asfalt uygulaması yapılacağını belirten Batman Valisi Canalp, şu ifadeleri kullandı. “İki yıl önce, beş saatlik zorlu bir tırmanışla Mereto Dağı’nın zirvesine ulaşmıştık. O gün kendi kendimize şunu söyledik: Biz bu güzelliği gördük, ama bu güzelliği tüm Batmanlıların, tüm Güneydoğu Anadolu’daki vatandaşlarımızın, hatta bütün Türkiye’nin görmesi, yaşaması lazım.

Bu beş saatlik tırmanış gençler için, sporcular için bu kolay olabilir. Ama yedi aylık hamile bir annenin, yaşlı bir büyüğümüzün bu zirveye çıkması elbette mümkün değildi. İşte bu yüzden bir karar verdik; buraya herkesin ulaşabileceği bir yol yapmalıyız.

Allah’a şükürler olsun, İçişleri Bakanlığımızın desteğiyle gerekli finansmanı sağladık. Müteahhit firma da çok hızlı bir çalışma yürütüyor. İnşallah en geç iki ay içinde, genişletilmiş haliyle, sıcak asfalt kaplamalı yolumuzu hizmetinize sunacağız. Böylece bu sonbahardan itibaren Mereto’nun zirvesine rahatlıkla ulaşabileceksiniz.

Ve işimiz bununla bitmiyor. Zirvede hepimizin ortak mirası olan Meryem Ana Kilisesi bulunuyor. Bu tarihi değerimizin restorasyonu için ihale tamamlandı. Firma çalışmalarına çok yakında başlayacak. İnşallah bu yıl içinde restorasyonu da bitirmiş olacağız. Böylece hem yerli hem yabancı turistlerimizi bu kutsal mekâna çıkaracağız.

Zirveye çıkarken yol güzergâhında küçük istasyonlarımız olacak. Orada kar sularının ayaklarımızın altından aktığını görecek, bu eşsiz manzarada kahvaltı yapma imkânına kavuşacaksınız. Geceyi geçirmek isteyenlere tavsiyemiz ise çadırlarını veya uyku tulumlarını yanlarında getirmeleri. Çünkü burada eşsiz bir gökyüzü, muhteşem bir gece manzarası ve sabahında ise hayatınızda unutamayacağınız bir güneş doğuşu sizi bekliyor olacak.

Ayrıca, dağın eteklerinde de bir festival alanı kuruyoruz. Burada çadırlarını kurmak, konaklamak isteyen vatandaşlarımız için gerekli tüm imkânları sağlayacağız.

Kısacası, Mereto Dağı artık sadece Batman’ın değil, tüm Türkiye’nin cazibe merkezi olacak. Hem doğasıyla hem tarihiyle hem de kültürel etkinlikleriyle bölge turizminin kalbi burada atacak”

Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da; “Toplam 20 km uzunluğundaki yol; menfezleri, istinat duvarları ve beton asfaltıyla kısa sürede tamamlanacak. Böylece gençlerden yaşlılara, herkes bu eşsiz zirveye kolayca ulaşabilecek.

Mereto sadece bir dağ değil; tarihiyle, Meryem Ana Kilisesi gibi kültürel değerleriyle ve eşsiz doğasıyla Batman’ın gözbebeği, Türkiye’nin yeni cazibe merkezi olacak.

Hedefimiz, her Batmanlının “İyi ki Mereto Dağımız var” diyeceği bir mirası hep birlikte geleceğe taşımak.” İfadelerini kullandı.

İnceleme sırasında Vali Canalp ve Milletvekili Nasıroğlu’na Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer eşlik etti.