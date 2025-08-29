Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen “Mahallemizde Şenlik Var” etkinliğinde Emek Mahallesi’ndeki çocuklarla bir araya geldi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından Dilek Tepe Parkı’nda düzenlenen şenlikte minikler gönüllerince eğlendi. Etkinlik kapsamında çeşitli atölye çalışmaları, sokak oyunları ve masa oyunları düzenlenirken, parktaki neşeli anlar renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların mutluluğu adeta yüzlerinden okunurken, aileler de şenliğe yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılan Başkan Ünlüce, çocuklarla yakında ilgilendi. Şenlikle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Ünlüce, “En büyük mahallemiz Emek’te çocuklarımızın büyük neşesine ortak olduk. Yaz boyunca mahallelerimizde düzenlediğimiz şenliklerde çocuklarımız hem doyasıya eğleniyor hem de bir araya gelerek kaynaşıyor. Oyunlar, atölyeler ve etkinliklerle dolu bu buluşmalar sayesinde; çocuklarımız hep birlikte kaliteli zaman geçiriyor, yeni dostluklar kuruyor. Aydınlık yarınlarımızın gözlerindeki ışıltıya tanık olduğumuz için mutluyuz. İlgileri için tüm çocuklarıma teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız.” ifadelerini kullandı.

Şenlik boyunca çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklerle eğlenmeleri ve birlikte vakit geçirmeleri hedeflendi. Büyükşehir Belediyesi, benzer organizasyonların farklı mahallelerde de sürdürüleceğini belirtti.