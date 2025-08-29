Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - stişarelerin ve görüş alışverişlerinin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Akademi Mahallesi oldu. Başkan Pekyatırmacı, Ardıçlı Toki 1. Etap Şehit Yasin Sarı Camii’nde kılınan Cuma namazın ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Pekyatırmacı’ya, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu’da bereketli bir yaz dönemi yaşadık"

Selçuklu’nun Türkiye’nin örnek ilçeleri arasında yer aldığını ve belediyecilik hizmetlerini insan odaklı bir yaklaşımla sürdürdüklerini vurgulayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Daha yaşanabilir bir Selçuklu hedefiyle çıktığımız bu yolda, hizmetlerimizi her yaştan vatandaşımızın ihtiyaçlarını gözeterek gerçekleştiriyoruz. Bu yaz döneminde de bereketli bir çalışma dönemi yaşadık. Eğitimden sağlığa, spordan kültürel mirasın korunmasına kadar birçok alanda yatırım ve hizmetlerimize ara vermeden devam ediyor altyapı, asfalt, yeşil alan düzenlemeleri ve ilaçlama gibi fiziki belediyecilik çalışmalarımızla ilçemizin değerine değer katıyoruz. Yaz spor okullarımızla binlerce çocuğumuzu sporla buluştururken, eğitim döneminde aktif olan okul dışı öğrenme ortamlarımızı yaz aylarında da çocuklarımızla buluşturduk. Böylece çocuklarımız hem verimli hem de eğlenceli bir yaz dönemi geçirme fırsatı buldu. Diğer yandan yatırımlarımız planlamalar doğrultusunda kararlılıkla sürüyor. Türkiye’nin en kapsamlı ve modern eğitim kurumlarından biri olacak Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi ile geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştirecek Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ni şehrimize kazandırmak için yoğun şekilde çalışmaya devam ediyoruz. İlçemize yapılan her eser ve hizmetin arkasında hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü iletişimin ve ortak aklın önemi büyük. Vatandaşlarımızın görüşleri, hizmetlerimizin niteliğini artırmamızda bize yol gösteriyor. Bu süreçte bize her zaman destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.