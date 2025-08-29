30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl, tarihin ve müziğin buluştuğu büyülü bir atmosferde kutlanacak. Roma döneminden günümüze ulaşan ve Düzce’nin en önemli kültürel miraslarından biri olan Konuralp Antik Tiyatrosu (Prusias ad Hypium), “Ezgilerden Bir Mozaik: Ceneviz İzlerinde Zafer Akşamı” konserine ev sahipliği yapacak. Yaklaşık iki bin yıllık geçmişiyle Batı Karadeniz’in simge yapılarından biri olan antik tiyatro, 30 Ağustos akşamı zaferin coşkusunu sanatla bütünleştirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.İSTANBUL (İGFA) - Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi iş birliğiyle; Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu (T-ONE) Derneği ev sahipliğinde düzenleniyor. Kuşaklar arası entegrasyonu güçlendirmek ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için projeler geliştiren T-ONE Derneği, bu geceyi aynı zamanda bir kültür aktarımı yolculuğuna dönüştürüyor. Türk müziğinin yaşatılması ve genç sanatçılara destek verilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Musıki Eğitim Vakfı ile sanatsever iş insanı İpek Ilıcak Kayaalp da bu unutulmaz geceye katkı sunuyor.

Sunuculuğunu gazeteci-yazar Cansu Canan Özgen’in üstleneceği konserde, Türk müziğinin güçlü sesleri Neval Yaşasın ve Ezgi Köker sahne alacak. Yaşasın, Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini güçlü yorumuyla seslendirirken; Köker, geleneksel ile moderni buluşturan tarzıyla izleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi yaşatacak.

Solistlere, Türk müziğinin usta icracılarından oluşan bir saz heyeti eşlik edecek. Tuncay Tuncay (kanun), Murat Bağdatlı (ud), Özata Ayan (tanbur), Ahmet Yağmur Kucur (tanbur), Muhammed Ceylan (ney), Baturay Yarkın (piyano), Volkan Ertem (çello), Emre Elifoğlu (çello), Alper Asutay (keman), Seyithan Güzel (keman), İremnur Yaşar (kemençe), A. Ebru Şahinbaş (kemençe), Oktay Özerden (ritim) ve M. Salih Sırmaçekiç (ritim), geceye enstrümanlarıyla renk katacak. Sazendelerin yanı sıra, Furkan Soylu, Murat Avşar ve Bora Bulduk gibi değerli hanendeler de eserleri seslendirerek bu müzikal şöleni zenginleştirecek.

Zafer Bayramı’nın coşkusunu müzik, tarih ve kültürle harmanlayan bu özel konser, 30 Ağustos akşamı saat 20.00’da başlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, hem sanatseverlere hem de tarihle iç içe bir gece yaşamak isteyenlere kapılarını açacak.