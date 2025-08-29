Bursa’nın Mudanya ilçe kırsalındaki sahillerinden olan Eşkel Sahili, uluslararası standartları karşılayarak ‘Mavi Bayrak’ ödülüne layık görüldü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Eşkel Sahili’nde düzenlenen törende, çevreyi koruma ve turizmi geliştirme hedeflerini vurguladı.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, deniz turizmini güçlendirme çalışmaları kapsamında Mudanya’daki Eşkel Sahili’nin uluslararası standartları karşılayarak ‘Mavi Bayrak’ ödülüne hak kazandığını duyururken, başarı Eşkel Sahili’nde düzenlenen törenle kutlandı.

Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Esence Mahalle Muhtarı Hasan Çetin ve TÜRÇEV Genel Müdürü Almıla Kından Cebbari'nin yanı sıra vatandaşların hazır bulunduğu törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mavi Bayrak’ın, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen, çevre yönetimi, temizlik, güvenlik ve erişilebilirlik gibi 33 kriteri kapsayan prestijli bir ödül olduğunu belirtti.

Başkan Bozbey, Eşkel Sahili’nde 4 yıl boyunca deniz suyu kalitesinin düzenli takip edildiğini, tuvaletlerin arıtma sistemine bağlandığı, plaj temizliği titizlikle sağlandığını kaydetti. Cankurtaran kuleleri, ilk yardım kabinleri, rampalar ve duş alanlarıyla plajın erişilebilir ve modern bir alan haline geldiğini belirten Başkan Bozbey, bu süreçte 33 ayrı kriterin eksiksiz olarak karşılandığını söyledi.

Mavi Bayrak sürecinin yalnızca bir simgeyi göndere çekmekten ibaret olmadığını, uzun soluklu, emek isteyen ve çok yönlü bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydeden Başkan Bozbey, Bursa’nın 277 kilometrelik sahil şeridinde 24 halk plajında ücretsiz hizmet sunduklarını, deniz ve kıyıların düzenli temizlendiğini vurgulayarak, “Amacımız, sağlıklı ve güvenli plajlarla hemşehrilerimize ve misafirlerimize hizmet sunmak, çocuklarımıza temiz bir deniz bırakmak” diye konuştu.

Mudanya Eşkel Sahili ile birlikte İznik'in İnciralti, Karacabey'in Kurşunlu ve Malkara plajlarının da Mavi Bayrak sahibi olduğunu belirten Başkan Bozbey, 2026’da daha fazla plajda bu ödülü almayı hedeflediklerini belirtti.

Emeği geçenlere ve TÜRÇEV’e teşekkür eden Başkan Bozbey, Bursa’nın deniz turizminde çıtayı yükseltmeye devam edeceğini kaydetti.