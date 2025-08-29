BNP Paribas Cardif Türkiye’nin yeni İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gülşah Alakuş oldu.İSTANBUL (İGFA) - Hayat sigortacılığı, BES ve koruma sigortaları alanınd aki faaliyetleri ile Türkiye’nin lider sigorta kuruluşları arasında yer alan BNP Paribas Cardif Türkiye’nin İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine, Gülşah Alakuş atandı.

İnsan Kaynakları yönetimi alanında Türkiye’de ve uluslararası ölçekte çeşitli liderlik pozisyonlarında 27 yılı aşkın sürede görev alan Alakuş, BNP Paribas Cardif Türkiye’de İnsan Kaynakları süreçlerine yön vererek şirketin büyüme, kapsayıcılık ve yüksek performans kültürünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

GÜLŞAH ALAKUŞ KİMDİR?

Gülşah Alakuş, kariyerine 1998 yılında Turkcell’de İnsan Kaynakları Asistanı olarak başladı. Ardından Digiturk’te 7 yılı aşkın süre İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev aldı. İlaç ve biyoteknoloji sektörlerinde Wyeth ve Pfizer İlaçları’nda İnsan Kaynakları Müdürü, Polpharma’da İnsan Kaynakları ve Kurumsal İlişkiler Müdürü gibi görevler üstlendi. 2012’den itibaren Alexion Pharmaceuticals’ta 10 yılı aşkın sürede Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün yanı sıra, Orta ve Doğu Avrupa, Nordik Ülkeler, İsviçre, Yunanistan, İsrail ve Benelüks pazarlarında İnsan Kaynakları liderliği görevlerinde bulundu. Alexion Türkiye’de ayrıca Çalışan Deneyimi, İnsan ve Kültür süreçlerine liderlik etti.

Son olarak Takeda bünyesinde TURC Bölgesi (Türkiye, Rusya, Kazakistan ve Belarus) Kıdemli İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürüterek bölgesel İnsan Kaynakları stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağladı.

Alakuş, karmaşık ve matris organizasyonlarda ticari bakış açısıyla iş dönüşümlerini desteklemesi ve çalışan deneyimini iyileştirmesiyle tanınıyor. Yetenek ve değişim yönetimi, ödüllendirme ve tanıma, öğrenme ve gelişim, proje yönetimi, ekip liderliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile çalışan ilişkil eri konularındaki uzmanlığıyla öne çıkıyor.

Gülşah Alakuş, İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olduktan sonra London School of Economics and Political Science’ta yüksek lisans eğitimini MBA üzerine tamamladı. Eğitimine ve gelişimine, Academy of Executive Coaching enstitüsünden yönetici koçluğu, takım koçluğu ve Gestalt koçluğu programları alarak devam etti ve yönetici koçluğu alanında EMCC Derneği’nden akredite koçluk unvanı kazandı.

BNP Paribas Cardif Türkiye’nin, çalışan odaklı ve yenilikçi insan kaynakları yaklaşımını güçlendirmeyi hedefleyen bu atamayla birlikte, Gülşah Alakuş’un liderliğinde şirketin büyüme stratejilerinin ve çalışan deneyimi vizyonunun daha da ileriye taşınması amaçlanıyor.