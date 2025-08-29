Bursa Nilüfer Belediyesi Zabıta ekipleri, 23 Nisan ve 29 Ekim Mahallesi ile Ahmet Taner Kışlalı ve Tuna Cadde’sinde yaya ve engelli yolu ile araç yolunu işgal eden reklam tabelası, duba ve kırlangıçları topladı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların rahat ve güvenli hareket etmesini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki kaldırım ve yaya yolu işgallerine karşı yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Son olarak 29 Ekim ve 23 Nisan Mahalleleri ile Ahmet Taner Kışlalı ve Tuna Caddesi gibi yoğun bölgelerde yaya ve engelli yolu ile araç yollarını işgal eden işletmelere ait reklam tabelası, duba ve kırlangıçlar toplandı. ​

Vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren Zabıta ekipleri, özellikle dar kaldırımları kısıtlayan ve engelli bireylerin geçişini zorlaştıran bu unsurları kaldırarak, yaya ve araç trafiğini rahatlattı.