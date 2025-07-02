Düzce Boğaziçi'nde hafriyat kamyonu ve otomobil çarpıştı. 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Boğaziçi mevkisinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada, 11 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, E.Y. idaresindeki 81 AFA 250 plakalı Düzce İl Özel İdaresi’ne ait hafriyat kamyonu, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu üzerinde seyir halindeyken, H.Ç. yönetimindeki 34 PH 9841 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 11 yaşındaki E.T.Ç. aracın altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı gören vatandaşların yoğun çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan küçük çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hayatını kaybetti.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü E.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.