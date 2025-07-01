Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde, 3 milyon TL değerinde sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi; şüpheli U.K.K. tutuklandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Anadolu Otoyolu Türsan Dinlenme Tesisleri mevkisinde, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Uyuşturucu Madde Arama Köpeği’nin de katıldığı operasyonda, Ankara istikametine seyreden 78 AAN 225 plakalı araç durduruldu.

Araçta yolcu olarak bulunan 1999 Kadıköy doğumlu U.K.K. adlı şüphelinin üst aramasında, uyuşturucu üretiminde kullanılan 100 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Maddenin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirtildi.Şüpheli U.K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı titizlikle sürdürüyor.