Bursa Dsi 1. Bölge Müdürlüğü Ve Dsi Yalova 13. Şube Müdürlüğü’ne 3 branşta toplam 6 adet sürekli işçi alımı için yapılacağı açıklandı. İşçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?BURSA (İGFA) - Bursa DSİ 1. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Yalova 13. Şube Müdürlüğü emrinde sürekli işçi olarak istihdam edilemk üzere alınacak kişileirn tespitine esas olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hülkümleri gereğince 16 Aralık 2024 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi (https://www.facebook.com/DSI.1.Bolge.Mud) adresinden canlı yayın olarak gerçekleşeceği resmi inetrnet sitesinden paylaşıldı.

Kura Çekimi sonuçları 20 Aralık 2024 tarihinde Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesinde duyurular bölümünde ilan edileceği açıklandı.