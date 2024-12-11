Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 41,2 artış kaydetti. Ciro endekslerinin yıllık değişimlerinde konaklam ve yiyecek sektörü yüzde 65,1 oranında artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin Ciro Endeksleri'ni açıkladı.

Yüzde 41,2 artış kaydeden toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ekim ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,5 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 63,7 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 42,3 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 51,7 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 1,3 ARTTI

Bu arada sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Ekim ayında aylık yüzde 1,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ekim ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 0,1 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,6 arttı.