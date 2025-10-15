Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Spor Toto, Reiss Audio ve lastix.com katkılarıyla düzenlenen 2025 Türkiye Drift Şampiyonası’nın dördüncü ve son yarışı, 35 sporcunun katılımıyla 19 Ekim Pazar günü TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen drift pilotları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden konuk sürücüler, yüksek performanslı drift aracı, kapı kapıya ve milimetrik çizgilerle seyirci karşısına çıkacak. Organizasyonda izleyiciler padok alanında takımlarla tanışma, araçları yakından tanıma, imza ve fotoğraf seansında sürücülerle bir araya gelme imkanı bulacaklar.

Birbirinden güçlü otomobillerin kapı kapıya mücadeleleri, pazar günü 09.30-10.45 saatleri arasındaki antrenman turları ile başlayacak.

Aynı zamanda TOSFED Drift Kupası'na da puan verecek organizasyonda, sporcular saat 11.30’dan itibaren elemelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacaklar. Eşleşmelerde kazananların bir üst tura yükseleceği ve final eşleşmesine kadar devam edecek organizasyon, saat 18.00’deki ödül töreni ile son bulacak.