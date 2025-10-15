15 Ekim Dünya El Yıkama Günü'nde, COVID-19'un "Frankenstein" varyantının yaygınlaştığı bu süreçte doğru el yıkamanın enfeksiyonları azaltmadaki önemine vurgu yapılarak, kronik hastalara yönelik evde sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çekildi.İSTANBUL (İGFA) - 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü’nde el hijyeninin kritik rolünü yeniden hatırlatıldı.

Bir Halk Sağlığı inovasyonu olarak hayata geçen ve koruyucu sağlık yaklaşımını yaygınlaştırmayı amaçlayan Bir Adım Sağlık, kamuoyunda “Frankenstein” olarak anılan ve COVID-19’un yeni bir alt tipini ifade eden varyantın gündemde olduğu bu dönemde, doğru el yıkama alışkanlığının solunum yolu enfeksiyonlarının yayılımını kayda değer ölçüde azaltabildiğine dikkat çekti.

Risk gruplarında erken tanı, test ve kişisel korunma önlemlerinin önemini vurgu yapılan açıklamada, yeni varyantın boğazda yanma ve ses kısıklığı ile başlayarak yüksek ateş, halsizlik, kas ağrıları veya ishal ile seyredebileceğinin altı çizilirken, belirtilerin ciddiyetle izlenerek gerektiğinde tıbbi danışmanlık alınması gerektiği kaydedildi.

El yıkamanın birinci basamak korunma önlemi olduğu belirtilirken, el yıkamak, hasta iken evde kalmak ve maske-mesafe hijyen kurallarına uymak gibi basit davranışlar olduğu, sağlığın bir kişinin değil; bir toplumun ortak nefesi olduğunun altı çizildi.