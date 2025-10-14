İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından başlatılan, ambalaj atıklarının evlerden toplanarak ekonomiye kazandırılmasını sağlayan “Dönüşüme Evde Başla” projesi artık vatandaşın cebinde.İZMİR (İGFA) - Proje kapsamında yer alan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar için mobil uygulama geliştirildi. “Dönüşüme Evde Başla” yazarak indirilen uygulamayla pilot mahallelerde yaşayan vatandaşlar, talep ve şikâyetlerini kolaylıkla iletebilecek.

Avrupa ülkelerinin öncülük ettiği kapıdan kapıya atık toplama uygulamasını geçen aylarda İzmir’de hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçe ve 14 mahallede projeye devam ediyor.

Katı atık depolama alanlarına giden ambalaj atıklarını azaltma, sıfır karbon hedefi, çevreyi koruma ve bu atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen “Dönüşüme Evde Başla” projesinde yer alan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar için artık mobil uygulama da var. Uygulama ile vatandaşlar istek ve şikâyetlerini iletebiliyor. Projeyle tesis ile doğrudan iletişim sağlanması, yaşanan aksaklıklara çok daha hızlı çözüm üretilebilmesi hedefleniyor.

NASIL KULLANILIYOR?

Uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamayı indiren vatandaşlar, Google hesabı ile giriş yaparak ya da telefon numarasıyla kayıt olarak kolayca sisteme dâhil olabiliyor. Profil bölümünden “Adres Ekle” seçeneğiyle hane adreslerini kaydettikten sonra, Talep & Şikâyet sekmesi üzerinden mesajlarını doğrudan tesise iletebiliyor. Ayrıca uygulamanın sağ üst köşesindeki dönüşüm işaretine tıklayarak sıkça sorulan sorular bölümüne ulaşmak ve proje hakkında detaylı bilgi edinmek mümkün.