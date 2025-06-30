Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış, Marmara, Ege ve İç Anadolu’da ise fırtına beklendiğini duyurdu. Sel ve su baskını riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Haziran 2025 Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava durumu alarm veriyor. Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sinop, Kastamonu ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Karadeniz ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında, iç kesimlerde normaller civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, ancak belirtilen bölgelerde fırtına seviyesine ulaşabileceği kaydedildi.

Meteoroloji, vatandaşları olası risklere karşı hazırlıklı olmaya çağırırken, özellikle kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olacağı bölgelerde gerekli önlemlerin alınmasını tavsiye etti.