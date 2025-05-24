Bursalı doğa sever Tansel Saylı, hafta sonu yürüyüşlerinde hayvan figürüne benzeyen ölü ağaç dallarını toplayarak biriktirdi. Saylı’nın her biri farklı hayvan şeklini almış ölü ağaç dallarından oluşan koleksiyonu Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle sanat severlerin beğenisine sunuldu.BURSA (İGFA) - Emekli olduktan sonra kendini doğayla iç içe olabileceği yürüyüşlere adayan Tansel Saylı, bu yürüyüşlerde hayvan figürlerine benzeyen ölü ağaç dallarını toplamaya başladı. Yıllar boyunca 100’ün üzerinde doğal eser toplayan Saylı, hayvan figürlerine benzeyen ölü ağaç dallarından oluşan “Doğadan Yansımalar ve Küçük Prens” sergisini Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın katılımıyla Sümbüllü Bahçe Konağı’nda açtı.

Bu serginin dünyada ilk olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Doğa, çevre, hava, deniz ve suyun bu kadar kirletildiği bir dönemde gelecek nesiller açısından bu sergi çok önemli, bizim başka bir dünya ve gezegenimiz yok, bunları koruyamazsak bizden sonra ki nesillerin yaşayacak bir alanı kalmayacak. Bu anlamda da serginin önemli olduğunu düşünüyorum. Bizlere bu fırsatı verdiği içinde Tansel Saylı’ya teşekkür ediyorum. Bu sergiyi gezerek doğanın bitmeyen ve tükenmeyen bir varlık olmadığını anlayarak koruma bilincini arttırırız. Doğa, insanlar ve yar yüzündeki tüm canlılar nefes almakta zorlanıyor” dedi.

“Osmangazi Belediye’miz bu konuda bana destek verdi”

Sergilediği eserleri 14 yılda doğadan topladığını belirten Bursalı doğa sever Tansel Saylı, “Doğadan topladığım hayvan figürlerine benzeyen ölü ağaç dallarını doğal haliyle sergiliyorum. Burada amacımız doğa sevgisini aşılamak, sergiyi açmamda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve tüm ekibi destek verdi. Bu serginin amacı çocuklarımıza doğa sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak. Artık doğamız kirlenmekte, bu kirliliği önlemek için bir farkındalık oluşturalım dedim. Osmangazi Belediye’miz bu konuda bana destek verdi. Bu tür oluşum hiçbir sanat dalında dünyada böyle bir örnek yok kimsenin aklına gelmemiş bende bu gururu yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, doğa sever Tansel Saylı, protokol üyeleri ve sanat severler sergiyi gezerek eserleri inceleme fırsatı buldu.