Daha önce 420 araçlık otopark olarak projelendirilen ancak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimiyle 2 katlı 2 bin araçlık otopark ve üstü Millet Bahçesi’ne dönüştürülen alanda inşaat çalışmaları başladı.ORDU (İGFA) - 420 araçlık otopark olarak projelendirilen ancak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimiyle 2 katlı 2 bin araçlık otopark ve üstü Millet Bahçesi’ne dönüştürülen alanda inşaat çalışmaları başladı.

Çalışmaların başladığı Millet Bahçesi ve otopark inşaatında incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yetkililerden bilgiler aldı.

Millet bahçesi altında inşa edilecek otoparkın kapasitesinin 2 bine çıkarılması ile trafik yükünün azalacağını kaydeden Başkan Güler, şöyle konuştu:

“19 Eylül Stadyumu’nun yerine inşa edilecek olan Millet Bahçesi projesinde saha çalışmaları başladı. Bu önemli yatırım ile şehrimiz sadece yeni bir sosyal yaşam alanı kazanmıyor, aynı zamanda park sorununu da kökten çözecek otopark kazanıyor. Başlangıçta 420 araçlık olarak planlanan otopark, girişimlerimizle 2 bin araçlık kapasiteye çıkarıldı. Şehrimizin tam merkezinde yer alacak olan bu otopark, trafik yükünü azaltarak Ordu’ya rahat bir nefes aldıracak. Yeşil alanları, yürüyüş yolları, dinlenme bölgeleri ve sosyal donatılarıyla Millet Bahçesi, tüm Ordulular için örnek bir yaşam alanı olacak. Hayırlı olsun.”