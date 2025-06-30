Bursa'da İnegöl Belediyesi, Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı olan İnegöl'ün Başalan Yaylasında doğa ve bilim meraklılarına özel program düzenleyerek unutulmaz bir gün yaşattı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen “Gel Göğe Bakalım” etkinliğinde, doğa ve gökyüzüyle buluşmak isteyen vatandaşlar Başalan Yaylası’nda bir araya geldi.

Her yaş grubuna özel etkinliklerin yer aldığı, gün boyu süren bu özel program; şehir dışından gelen misafirlerin de katılımıyla, 14.00-00.00 saatleri arasında yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Katılımcılar, gün boyu süren organizasyonda gökyüzü sohbetlerinden planetaryuma, teleskoplarla yapılan gökyüzü gözlemlerinden kamp ateşi etrafındaki keyifli anlara kadar dopdolu bir programla ağırlandı. Çocuklar için hazırlanan bilim atölyelerinde minikler hem eğlendi hem öğrendi. HOBABÜS otobüsü ile renkli etkinlikler de küçük misafirlere unutulmaz anlar yaşattı.

“GENÇLERİMİZİN HAYAL GÜCÜNÜ KANATLANDIRMAK İSTİYORUZ”

Gün boyu süren etkinliğe; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, öğrenciler ve binlerce bilim meraklısı katıldı.

Programın açılışı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın konuşmasıyla başladı. Başkan Alper Taban açılış konuşmasında, “Bizim için bu etkinlik, takvimdeki sıradan bir madde değil; adeta bir yenilenme davetiydi. Asıl hedefimiz, çocuklarımızın merakını büyütmek, gençlerimizin hayal gücünü kanatlandırmak, gönüllere dokunmaktır. Çünkü biliyoruz ki bilim yalnızca laboratuvarlarda değil, bu yaylalarda da yeşerir. Astronomi, sadece teleskopla değil, merak dolu bakışlarla başlar. Kalkınma ise yalnızca altyapı değil zihinsel atmosfer meselesidir.” dedi.

“BAŞALAN YAYLASI İLE İNEGÖLÜMÜZÜN BU EŞSİZ GÜZELLİĞİNİN FARKINA VARIYORUZ”

Başkan Alper Taban konuşmasının devamında, “Burada; bilim insanlarımız gökyüzünü anlatıyor, Astronomlarımız Güneş’i, gezegenleri ve yıldızları tanıyor olacaklar. Çocuklarımız çeşitli atölyelerde bilimle tanışıyor, Gençlerimiz yıldızlarla hayaller kuruyor ve biz, hep birlikte İnegöl’ümüzün bu eşsiz güzelliğinin farkına varıyoruz. Bu anlamlı yolculukta bize omuz veren tüm paydaşlara, kıymetli konuşmacılara, değerli bilim insanı hocalarımıza, atölyeleri yürüten MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi’ne, özveriyle çalışan belediye ekip arkadaşlarıma ve varlıklarıyla bu anı güzelleştiren kıymetli konuklarımıza gönülden teşekkür ederim. Programımız hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

UZMAN İSİMLERLE BİLİM DOLU BİR GÜN

Konuşmalar sonrası sahnede astronomi ve doğa alanlarında uzman konuşmacılar yer aldı. Katılımcılar, evrenin sırlarını uzman isimlerden dinleme fırsatı buldu.

Program kapsamında; MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi Eğitmeni Astronom Fevzi Çetin’den Karanlığı Aydınlatan Bilgi: Astronominin Eğitim-Öğretime Katkıları söyleşisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Felsefe Grubu Eğitimi Akademisyeni Prof. Dr. Faruk Manav’dan Türk Mitolojisinden Türk Felsefesine: Evren, Gökyüzü ve İnsan söyleşisi, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’ten Gerçek Doğa Hikayeleri söyleşisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik, Astrofizik Akademisyeni Prof.Dr. Faruk Soydugan’dan Aynalardaki Yıldızlar söyleşisi, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Akademisyeni Prof. Dr. İsmail Naci Cangül’den Matematik Konuşursa: Yaratılış, Kaos ve Sonsuzluk söyleşi ile alanında uzman isimler bilim severlerle bir araya geldi. Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri; Mehmet Yüksek, Oğuzhan Üçüncü ve Furkan Büyük gibi isimler de gökyüzü tanıtımı ve gözlem anlatımıyla programa katkı sundu.

AY YÜZEY EVRELERİ İNCELENDİ

Gece yarısı olduğunda ise katılımcılar gökyüzünün en dikkat çekici cisimlerinden biri olan Ay’a odaklandı.

Alanında uzman astronomlar eşliğinde gerçekleştirilen ay incelemesi, katılımcılara hem görsel bir şölen sundu hem de Ay’ın yüzey özellikleri, evreleri ve astronomik önemi hakkında bilimsel bilgiler edinme fırsatı sağladı.

Katılımcılar, teleskoplarla Ay’ı detaylı biçimde gözlemlerken, uzmanların anlatımları sayesinde evrenin bu eşsiz uydusunu daha yakından tanıma imkânı buldu.