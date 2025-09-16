Derince Belediyesi’nin düzenlediği 22. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri, 19-21 Eylül 2025 tarihlerinde İshakçılar’da gerçekleşecek. Üç gün sürecek etkinlik, mevlid-i şerif, kortej yürüyüşü, konser, çocuk şenlikleri, yöresel ürün satışları ve yağlı güreşlerle şölene dönüşecek.Özgen SARIKAYA - Net Medya / KOCAELİ (İGFA) - 22. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri 19 Eylül Cuma günü başlıyor. Festival, saat 12.00’de İshakçılar Camii’nde mevlid-i şerif ile başlayacak. Saat 13.30’da camiden Er Meydanı’na kortej yürüyüşü düzenlenecek, ardından 14.00’te açılış töreni yapılacak.

20 Eylül Cumartesi günü saat 12.00’de çocuk şenlikleri ile eğlence devam ederken, akşam 20.00’de Gizem Kara’nın Er Meydanı’ndaki konseri müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

21 Eylül Pazar günü saat 10.00’da başlayacak yağlı güreşlerde pehlivanlar farklı boylarda mücadele edecek.

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, tüm ilçe sakinlerini ve güreş severleri davet etti.