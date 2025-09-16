Konya Büyükşehir Belediyesi, 16–22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çevre dostu ulaşımı teşvik eden etkinlikler düzenliyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli programlar düzenliyor.

Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip ve en fazla bisiklet kullanılan şehri olan Konya’da hafta kapsamında ilk olarak sabah saatlerinde bisiklet kullanıcılarına reflektörlü şerit dağıtımı gerçekleştirildi. Daha sonra Konya Büyükşehir’in örnek projeleri arasında yer alan Bisiklet Destek Aracı ile Meram Karaağaç Mahallesi’nde ücretsiz bisiklet tamiri yapıldı.

Karaağaç Mahalle Muhtarı Fikret Akar, çocukların gerçekleştirilen ücretsiz bisiklet tamiri ile çok mutlu olduklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Mahalle imamı Mustafa Kalemli de bazı ailelerin merkeze giderek bisikletleri tamir ettirme imkanı olmadığını ifade ederek, çocukların mutluluğuna vesilen olan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

16-22 EYLÜL TARİHLERİNDE BİSİKLET TRAMVAYI ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde bisiklet tamircisi olmayan mahallelerde bisiklet kullanıcıları için hizmete sunduğu Bisiklet Destek Aracı’nı Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında farklı bölgelerde vatandaşların istifadesine sunacak.

Bu yılki teması “Herkes için Hareketlilik” olarak belirlenen hafta kapsamında 22 Eylül’e kadar bisiklet tramvayı da ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca, yeni nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğayı korumak, hava kirliliğini önlemek amacıyla düzenlenen hafta kapsamında her gün çeşitli etkinlik ve turlar da bisiklet severlerle buluşacak.