Denizli Büyükşehir Belediyesi, 18 Ekim Uluslararası Arkeoloji Günü dolayısıyla kentin binlerce yıllık geçmişine ışık tutan kazı çalışmalarına desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğü Başkanlığınca yürütülen Sarayköy Attouda Antik Kenti, Acıpayam Yassıhöyük ve Tavas Kayaca Omurgalı Fosil Lokalitesi kazı çalışmaları ile Laodikeia, Tripolis, Beycesultan, Aşağıseyit, Ekşi Höyük, Kale Tabae ve Kolossai kazı başkanlıklarına maddi destek sağlanması amacıyla protokol imza töreni gerçekleştirildi.DENİZLİ (İGFA) - Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Laodikya Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Tripolis Kazı Başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman, Kolossai Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Yener, Ekşi Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Fulya Dedeoğlu Konakcı, Beycesultan Kazı Başkanı Prof. Dr. Eşref Abay, Aşağıseyit Höyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Erim Konakcı ve Kale-i Tavas Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Beyazıt katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde yürütülen 10 kazı alanına toplamda 3 milyon 250 bin liralık maddi destek sağlayacağı açıklandı.

“Geçmişiyle geleceği buluşturan bir şehir inşa ediyoruz”

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, konuşmasına Uluslararası Arkeoloji Günü’nü kutlayarak başladı. Başkan Çavuşoğlu, “Şehrimizde kazı çalışmaları devam eden 10 kazı alanındaki antik yerlerimize, kazı başkanlıklarımıza katkıda bulunacağız. Denizli’yi turizmiyle ayağa kalkmış, geçmişiyle geleceği arasında köprü kuran bir şehir haline getirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Geçen yıl bu anlamda güzel bir dayanışma örneği sergilemiştik, bu yıl desteğimizi iki katına çıkararak aynı dayanışmayı büyütüyoruz” dedi.

Dünya turizmine örnek şehir Denizli

Başkan Çavuşoğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Gelecek yıl, kazıların ayağa kaldırıldığı Laodikeia’dan Tripolis’e kadar tüm antik alanlarımızda bu sürecin tamamlanmasını umut ediyoruz. Şehrimizin turizmine değer katan tüm kazı başkanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Denizli’deki tüm antik alanların ayağa kalktığı, dünya turizmine örnek gösterilen bir şehir olma yolunda birlikte ilerleyeceğiz.”

“Denizli, dünyada en çok antik kazıya sahip illerden biri”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı ise konuşmasında Denizli’nin arkeolojik zenginliğine dikkat çekti. Otaklı, “Bu özel günde Sayın Başkanımızın ilimizde yürütülen 10 farklı kazıya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Denizli, dünyada en çok antik kazıya sahip iller arasında yer alıyor. Ancak bu kadar antik kente rağmen kazılarda geç kalındı. Önümüzde kazılacak daha çok antik kent var. Her geçen gün çıkan eserlerle Denizli dünyada daha fazla öne çıkıyor. Denizli’nin yakın zamanda bir arkeoloji müzesine kavuşmasının büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum” dedi. Konuşmaların ardından protokol imzalandı.