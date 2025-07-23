Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ve gençlerin bilimden sanata, spordan zekâ oyunlarına birçok alanda kendilerini geliştirmelerine fırsat sunan Bilim, Zekâ, Spor ve Sanat Gençlik Kampı’nın ikinci etabı coşkulu bir kamp ateşiyle başladı.DENİZLİ (İGFA) - Gençlik kampı, afet farkındalık eğitimi ile başlayarak gençlerin sadece kişisel gelişimlerine değil, aynı zamanda toplumsal bilinçlerine de katkı sunmayı amaçlıyor.

Program kapsamında, doğaya ve çevreye duyarlılık kazandırmayı hedefleyen interaktif eğitimler gerçekleştiriliyor. Kampta yer alan “Doğanın Matematiği”, “Fizik ve Kimya” atölyeleri, katılımcıların hem teorik hem uygulamalı bilimsel çalışmalar yapmasına olanak tanıyor.

Gençler deney yapma fırsatı bulurken, merak ettikleri sorulara da bilimsel açıklamalarla yanıt arıyor. Zekâ gelişimine katkı sağlayan “Akıl ve Zekâ Oyunları” atölyesi ile satranç dersleri, öğrencilerin analitik düşünme, dikkat ve strateji geliştirme becerilerini destekliyor. Sanatsal faaliyetlerle renklenen kamp günlerinde, drama, tuval boyama ve ebru atölyeleri, gençlerin iç dünyalarını ifade etmelerine ve yaratıcılıklarını keşfetmelerine imkân sağlıyor. Her akşam düzenlenen canlı müzik dinletileri ve kamp ateşi sohbetleri ise öğrencilere unutulmaz anılar kazandırıyor.

SPORLA DOLU SAĞLIKLI GÜNLER

Her sabah egzersiz ve yürüyüşlerle güne başlayan gençler, gün içinde voleybol, futbol, okçuluk ve zumba gibi sportif faaliyetlerle hem enerjilerini atıyor hem takım ruhunu pekiştiriyor. Spor alanında yapılan söyleşilerde gençler, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmenin önemini bir kez daha kavrıyor. Akşam etkinliklerinde ise geleneksel Türk filmleri gösterimi, kutu oyunları ve interaktif yarışmalar ile öğrenciler hem eğleniyor hem de kültürel birikimlerini artırıyor.

KAMP SONUNDA SERTİFİKA

Dört gün sürecek olan kampın sonunda, programa katılan tüm öğrencilere katılım belgeleri takdim edilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik bu özel kamp programı, ikinci etabında da aynı coşku ve dolu dolu içerikleriyle devam ediyor.