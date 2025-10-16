Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticilerin emeğini desteklemek amacıyla kent genelinde yürüttüğü tarımsal destek programlarıyla üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli genelinde 701 üreticiye 50 bin adet zeytin fidanı dağıtılarak, zeytin üretiminin yaygınlaştırılması ve alternatif gelir kaynaklarının artırılması hedeflendi. 4 bin 332 üreticiye toplam 258 bin 60 litre mazot desteği sağlanarak tarımsal üretimin devamlılığına katkı verildi. Hayvancılıkla uğraşan 6 bin 549 işletmeye 807 bin 200 kilogram flake yem desteği ulaştırıldı. Ayrıca 98 işletmede 585 adet mastitis aşısı uygulanarak hayvan sağlığı ve süt verimliliği desteklendi.

VERİMLİ ÜRETİM İÇİN ALTYAPI VE EKİPMAN DESTEĞİ

Üretimde verimliliği artırmak amacıyla 542 üreticiye 75 bin 100 kilogram gübre desteği, ayrıca mera ıslah çalışmaları kapsamında 34 mahallede 24 bin 900 kilogram gübre verilerek toprak yapısı iyileştirildi. Su kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla 13 ilçede toplam 18 bin 607 metre sulama borusu desteği üreticilere ulaştırıldı. Tarımsal mekanizasyonu güçlendirmek için 11 ilçeye 21 adet tarımsal makine ve ekipman teslim edilirken, 13 ilçede ücretsiz veterinerlik danışmanlık hizmetiyle üreticilerin hayvan sağlığı ve bakım süreçlerine destek sağlandı.

BİTKİ KORUMA, ARICILIK VE ÖZEL ÜRÜN DESTEĞİ

Bitkisel üretimde verimliliği artırmak amacıyla 574 üreticiye 2 bin 920 kilogram bordo bulamacı desteği verildi. Arıcılıkla uğraşan üreticilere yönelik olarak 708 adet arıcı ekipmanı (maske, eldiven, körük, sır tarağı ve oksalik asit seti) dağıtıldı. Kale ilçesinde geleneksel Kale Biberi Festivali sürecinde 44 üreticiye 8 bin 800 kilogram gübre desteği sağlanarak yerel ürünlerin markalaşmasına katkı sunuldu.

EKONOMİK VE AFET DESTEKLERİYLE ÜRETİCİYE NEFES

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini korumak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi, doğrudan alım modeliyle 12 üreticiden 36 bin 500 kilogram karpuz ve 6 üreticiden 44 bin 910 kilogram arpa ve mısır alarak ekonomik destek sağladı. Ayrıca orman yangınlarından etkilenen üreticilere 45 bin 670 kilogram yem ve saman desteği verilerek acil ihtiyaçlar karşılandı.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: “BU ŞEHRİN BEREKETİ YİNE BU ŞEHRİN İNSANINA DÖNÜYOR”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üreticilere verilen desteğin sadece bugünü değil, kentin geleceğini de güvence altına aldığını belirterek, “Denizli’nin bereketli topraklarında üretim yapan her vatandaşımız bizim için çok değerli. Bu şehrin kaynaklarını yine bu şehrin insanı için kullanıyoruz. Amacımız üreticimizin yanında olmak, köylerimizi yeniden üretim merkezine dönüştürmek ve sürdürülebilir bir tarımsal kalkınmayı hep birlikte inşa etmektir” ifadelerini kullandı.