Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, kentin tüm ilçelerinde üreticilerle bir araya gelerek yürütülen destekleme çalışmalarını anlatıyor, çiftçilerin talep ve sorunlarını yerinde dinliyor.DENİZLİ (İGFA) - Kırsal kalkınmayı desteklemek, tarımsal üretimi güçlendirmek ve üreticilerin gelir düzeyini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerle buluşmalarına devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli, ilçe ilçe gezerek üreticilere hayvancılık, bitkisel üretim, sulama, ekipman desteği ve kırsal kalkınma projeleri hakkında bilgi veriyor. Ekipler, yapılan ziyaretlerde hem Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin üreticiye yönelik desteklerini aktarıyor, hem de çiftçilerin karşılaştığı sorunlar, ihtiyaçlar ve beklentileri dinliyor.

“TÜM GAYEMİZ, KIRSALDA REFAHI ARTIRMAK VE ÜRETİCİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, “Denizli’nin bereketli topraklarında üretim yapan çiftçilerimiz, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için çok kıymetli. Biz de üretimin devamlılığını sağlamak, emeğin karşılığını büyütmek için sahadayız. Ekiplerimiz, üreticilerimizin hem sorunlarını dinliyor hem de belediyemizin sunduğu destekleri anlatıyor. Tüm gayemiz, kırsalda refahı artırmak ve üreticimizin yüzünü güldürmek” dedi.