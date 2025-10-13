Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Filistin duyarlılığı ile dikkat çeken Feride ve Huriye Hatun Camii 4-6 Yaş Diyanet Kreşi’nde minik öğrencilerle buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Feride ve Huriye Hatun Camii 4-6 Yaş Diyanet Kreşi’nde minik öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden ve öğrencilerin Filistin ile ilgili yaptığı çalışmaları inceleyen Başkan Altay, küçük yaşlarına rağmen minik öğrencilerin Filistin bilinci kazanmış olmalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Başkan Altay, “Yavrularımızın Gazze’deki zulme karşı duyarlılıkları bizi çok duygulandırdı. Gazze’de yaşanan zulme karşı sergiledikleri duyarlılık, kalplerindeki merhamet ve vicdanı en güzel şekilde ortaya koyuyor. Kendileri küçük ama yaptıkları işler çok büyük. Yaptıkları çalışmalardan dolayı yavrularımızı, ailelerini ve hocalarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenci ve öğretmenler de Başkan Altay’a ziyareti için teşekkür etti.