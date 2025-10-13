Türkiye Kent Konseyleri Platformu Manisa'da toplandı. Toplantıda kent konseylerinin bölgesel haritalaması, yeni konseylerin kurulması ve yerel yönetim destekleri gibi konular ele alındı. Üyeler, Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 100. yılı etkinliklerine katıldı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Kent Konseyleri Platformu (TKKP) Yürütme Kurulu Manisa’da toplandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve Manisa Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Manisa Holiday INN Otel’de iki gün sürdü.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu üyeleri, Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla Manisa Tren Garı’nda düzenlenen törene ve yürüyüşe katılarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu makamında ziyaret edip; akabinde elim bir kaza sonucu vefat eden Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek kabri başında andılar. Heyet ayrıca Manisa’mızın tarih ve kültür durakları olan Hatuniye, Muradiye ve Sultan Camii, Kurşunlu Han, Yeni Han, Tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesteni, Şehzadeler Park, Dioramik Mesir Müzesi, Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Müzesi, Ağlayan Kaya, Mevlevihane, Tıp Müzesini gezme imkanı buldular.

Bu önemli toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, ‘Öncelikle, Kent Konseylerine gösterdiği destek ve katılımcı yerel yönetime dair olumlu yaklaşımı ile bu toplantımızın gerçekleşmesinde bizlere her türlü desteği sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür ediyorum. Kentlerin geleceğini ortak akılla şekillendirmek, katılımcı yerel yönetim anlayışını güçlendirmek ve dayanışmayı büyütmek için verimli kararlar aldığımız bir toplantı gerçekleştirdik. Her zaman belirtiğim gibi, Manisa Kent Konseyi olarak, katılımcı demokrasi ve ortak akıl prensipleriyle Manisa ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca, toplantılarımızın ardından kıymetli misafirlerimize Şehzadeler şehrimizin tarihi ve kültürel miraslarını tanıtma fırsatı bulduk" diye konuştu.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32. Dönem Başkanı ve Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Çoşar, toplantının açılışında, bu zor zamanlarda dayanışma göstererek ev sahipliği yapan Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar’a, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya, Manisa Kent Konseyi Genel Sekreteri Gökmen Aytaç’a ve eksiksiz katılım sağlayan tüm Yürütme Kurulu Üyelerine Türkiye Kent Konseyleri Platformu adına teşekkür etti.

Toplantıda Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu üyeleri sırayla söz alarak görüş ve önerilerini paylaştılar.