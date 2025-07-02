Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlanan demiryolu uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görev ve yetkilerini düzenleyen yeni yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demiryolu araçları, altyapısı ve materyallerinin teknik uygunluğunu değerlendiren kuruluşların asgari niteliklerini, çalışma usullerini ve uluslararası yükümlülüklerini düzenleyen “Demiryolu Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Yönetmeliği” bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugün itibariyle yürürlüğe giren yönetmelik, onaylanmış kuruluşlar (NoBo), atanmış kuruluşlar (DeBo), değerlendirme kuruluşları (AsBo), UTP değerlendirme kuruluşları ve ECM sertifikasyon kuruluşlarının görevlendirilme ve faaliyet esaslarını kapsadı.

Demiryolu materyallerinin, ekipmanlarının ve altyapısının teknik düzenlemelere uygunluğunu test eden, muayene eden ve belgelendiren kuruluşların standartlarını belirlemeyi amaçlayan yönetmelik ile ulusal demiryolu kuralları, COTIF Sözleşmesi ve AB mevzuatına uyumu sağlayarak demiryolu emniyetinin de güçlendirilmesi hedefleniyor.

Buna göre uygunluk değerlendirme kuruluşları, akreditasyon belgesiyle Bakanlık tarafından görevlendirilecek ve faaliyetleri ise yılda en az bir kez denetlenecek. Bakanlık, demiryolu emniyetini riske atan uygunsuzluklarda görevlendirme kapsamını kısıtlayabilecek, askıya alabilecek veya iptal edebilecek.

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