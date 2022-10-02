Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin,Milli eğitim İl Müdürlükleri ve Bayburt Üniversitesi İşbirliğiyle düzenlediği,Dede Korkut Şiir,Resim ve Kompozisyon yarışması 20 Eylül itibariyle başladı.Yarışma 20 Ekim tarihinde son bulacak.

Yarışmada ilk üçe girenler İstanbul Atatürk Kültür Merkezine davet edilecek ve Altınla ödüllendirilecekler.

Yarışma Ulusal basında yer aldı.9 Kasımda yarışmada dereceye giren öğrenciler İstanbul AKM ‘de yapılacak ödül töreninde ödüllendirilecek.

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin “Özüm Sözüm Dede Korkut” Kompozisyon-Şiir ve Resim yarışmasının derecelendirmesi Milli Eğitim müdürlüklerindeki heyet tarafından belirlenecek.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği 9 Kasımda,İstanbul Taksimde bulun an Atatürk Kültür Merkezinde,Türk Edebiyatının, Türk ve Bayburt tarihinin en önemli şahsiyeti Dede Korkut’u Dünyaya tanıtacak bir organizasyonu AKM binasında uluslar arası katılımcılarla yapacak. Sempozyuma Dede Korkut alanında uzman uluslararası tarihçiler katılacak.