Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin İstanbul ve Bayburt’ta Orta ve Lise düzeyindeki okulların tamamının katıldığı,Dede Korkut Şiir,Resim ve Kompozisyon yarışmasında dereceye giren isimler açıklandı.
Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin “Özüm Sözüm Dede Korkut” Kompozisyon-Şiir ve Resim yarışmasının derecelendirmesi Milli Eğitim müdürlükleri tarafından yapıldı.
İstanbul ve Bayburt’ta tüm Orta okul ve Liselerin katıldığı,Dede Korkut Şiir,Resim ve Kompozisyon yarışmasının kazananları 9 Kasımda İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (Taksim)de düzenlenecek olan Uluslar arası Dede korkut sempozyumu programı açılışında ödüllerini alacaklar.
Bayburt’taki okullarda derece alan okul ve Öğrenciler.
Resim dalında 1. Ayşenur Asan, MEV Konursu İmam Hatip Orta Okulu
Resim dalında 2. Fatma İlkay Şahin,Bayburt Fen Lisesi
Resim dalında 3. Talha Gökhan Bölen,Bayburt Bilim Sanat Merkezi
Şiir dalında 1.Emir Buğra Tepir,Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şiir dalında 2.İremnur Turanoğlu,Bayburt Fen Lisesi
Şiir dalında 3.Mehmet Can Taş,Kop Metal
Kompozisyon dalında1.Seher Sima Durmuş,Bayburt Milli irade Anadolu Lisesi
Kompozisyon dalında2.Melike Kocabey,Kop Metal
İstanbul’daki okullarda derece alan okul ve Öğrenciler.
Ortaokul düzeyinde yarışmaya katılıp derece alan öğrenciler
Resim dalında 1.Sevilay Aydın,Pendik Fatih Sultan Mehmet Orta Okulu
Resim dalında 2.Abdullah Koçak,Avcılar İnönü Orta okulu
Resim dalında 3.Betül Kalander,Başakşehir İBB Kanuni Sultan Süleyman Orta okulu
Şiir dalında1.Derin Gül,Beyoğlu Muallim Cevdet Ortaokulu
Şiir dalında 2.Yakuphan Görgülü/ Acıbadem Türk Telekom Şehit Mete Serttaş Ortaokulu
Şiir dalında 3.Serhat Reis Koca,Tuzla Dedekorkut Ortaokulu
Kompozisyon dalında1.Nice Güngörmüş,TEB Ataşehir Orta Okulu
Kompozisyon dalında2.Nilay Terzi,Başakşehir Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Orta Okulu
Kompozisyon dalında3.Alperen Dumlu,Tuzla Dede Korkut Orta Okulu
Lise Düzeyinde yarışmaya katılıp derece alan öğrenciler
Resim dalında 1.Zeynep Hilal Danegöz,Özel Derya Önce Koleji
Resim dalında 2.Elif Akkuş,Beyoğlu Anadolu Lisesi
Resim dalında 3.Sevdi Görpüz,Bahçelievler Dedekorkut Anadolu Lisesi
Şiir dalında1.Zeynep Nisa Danışmant,Sultanbeyli Kız İmam Hatip Lisesi
Şiir dalında2.Oğuzhan Güneş,Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şiir dalında3.Alperen Ünşat Bahçelievler,Özel Bahçelievler Birey Anadolu Lisesi
Kompozisyon dalında1.Medine Demir,Sancaktepe/Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan MTAL
Kompozisyon dalında2. Büşra Kılıç,Şişli/Nişantaşı Anadolu Lisesi
Kompozisyon dalında3.Senanur Bayrak,Beykoz Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
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