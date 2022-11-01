Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin İstanbul ve Bayburt’ta Orta ve Lise düzeyindeki okulların tamamının katıldığı,Dede Korkut Şiir,Resim ve Kompozisyon yarışmasında dereceye giren isimler açıklandı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin “Özüm Sözüm Dede Korkut” Kompozisyon-Şiir ve Resim yarışmasının derecelendirmesi Milli Eğitim müdürlükleri tarafından yapıldı.

İstanbul ve Bayburt’ta tüm Orta okul ve Liselerin katıldığı,Dede Korkut Şiir,Resim ve Kompozisyon yarışmasının kazananları 9 Kasımda İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (Taksim)de düzenlenecek olan Uluslar arası Dede korkut sempozyumu programı açılışında ödüllerini alacaklar.

Bayburt’taki okullarda derece alan okul ve Öğrenciler.

Resim dalında 1. Ayşenur Asan, MEV Konursu İmam Hatip Orta Okulu

Resim dalında 2. Fatma İlkay Şahin,Bayburt Fen Lisesi

Resim dalında 3. Talha Gökhan Bölen,Bayburt Bilim Sanat Merkezi

Şiir dalında 1.Emir Buğra Tepir,Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi

Şiir dalında 2.İremnur Turanoğlu,Bayburt Fen Lisesi

Şiir dalında 3.Mehmet Can Taş,Kop Metal

Kompozisyon dalında1.Seher Sima Durmuş,Bayburt Milli irade Anadolu Lisesi

Kompozisyon dalında2.Melike Kocabey,Kop Metal

İstanbul’daki okullarda derece alan okul ve Öğrenciler.

Ortaokul düzeyinde yarışmaya katılıp derece alan öğrenciler

Resim dalında 1.Sevilay Aydın,Pendik Fatih Sultan Mehmet Orta Okulu

Resim dalında 2.Abdullah Koçak,Avcılar İnönü Orta okulu

Resim dalında 3.Betül Kalander,Başakşehir İBB Kanuni Sultan Süleyman Orta okulu

Şiir dalında1.Derin Gül,Beyoğlu Muallim Cevdet Ortaokulu

Şiir dalında 2.Yakuphan Görgülü/ Acıbadem Türk Telekom Şehit Mete Serttaş Ortaokulu

Şiir dalında 3.Serhat Reis Koca,Tuzla Dedekorkut Ortaokulu

Kompozisyon dalında1.Nice Güngörmüş,TEB Ataşehir Orta Okulu

Kompozisyon dalında2.Nilay Terzi,Başakşehir Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Orta Okulu

Kompozisyon dalında3.Alperen Dumlu,Tuzla Dede Korkut Orta Okulu

Lise Düzeyinde yarışmaya katılıp derece alan öğrenciler

Resim dalında 1.Zeynep Hilal Danegöz,Özel Derya Önce Koleji

Resim dalında 2.Elif Akkuş,Beyoğlu Anadolu Lisesi

Resim dalında 3.Sevdi Görpüz,Bahçelievler Dedekorkut Anadolu Lisesi

Şiir dalında1.Zeynep Nisa Danışmant,Sultanbeyli Kız İmam Hatip Lisesi

Şiir dalında2.Oğuzhan Güneş,Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi

Şiir dalında3.Alperen Ünşat Bahçelievler,Özel Bahçelievler Birey Anadolu Lisesi

Kompozisyon dalında1.Medine Demir,Sancaktepe/Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan MTAL

Kompozisyon dalında2. Büşra Kılıç,Şişli/Nişantaşı Anadolu Lisesi

Kompozisyon dalında3.Senanur Bayrak,Beykoz Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi