İçişleri Bakanlığı, Binali Aslan’ı öldürüp aracını gasbeden DEAŞ bağlantılı 14 kişilik ailenin Suriye’de yakalandığını duyurdu. MİT, Emniyet ve Suriye İç Güvenlik Servisi’nin ortak operasyonunda 8 şüpheli öldü, 2’si yaralı, 4’ü sağ ele geçirildi. Aslan’ın cesedi Mersin’de bulundu; Ankara’da 2 şüpheli tutuklandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Mersin’de Binali Aslan adlı vatandaşın aracını kiraladıktan sonra kendisini öldüren ve DEAŞ terör örgütü görüşlerini benimseyen 14 kişilik ailenin Suriye’ye kaçtığını tespit etti. MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, şüphelilerin Suriye’nin İdlip-Atme bölgesindeki adresi belirlendi.

Suriye İç Güvenlik Servisi ile gerçekleştirilen operasyonda, teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren şüphelilerden 8’i öldü, 2’si yaralı, 4’ü sağ yakalandı. Yakalanan şüpheliler Türkiye’ye iade edildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nün Tarsus Kaburgediği Köyü’nde yaptığı aramalarda, Aslan’ın cesedi ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu.

Ailenin olay öncesi Ankara’da M.A. ve N.S. adlı şahısların evinde konakladığı tespit edildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nce yakalanan bu iki şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, “Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz” diyerek, operasyonda emeği geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT, Emniyet birimleri, Suriye İç Güvenlik Servisi, Mersin İl Jandarma ve Emniyet Müdürlükleri ile polisleri tebrik etti.