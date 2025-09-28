Bursa’nın sahip olduğu zengin mutfak kültürü ve tescilli lezzetleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ temasıyla düzenlenen 4. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali’nde bir kez daha vitrine çıktı. Ziyaretçiler 3 gün boyunca Bursa yöresine ait farklı lezzetleri tatma imkanı buldu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlendiği ‘Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, 3 gün boyunca on binlerce gastronomi tutkununun damaklarında unutulmaz tatlar, hafızalarında keyifli anlar bıraktı.

Merinos Parkı’nda kentin gastronomi alanındaki potansiyeli gözler önüne serilirken, usta şeflerle birlikte mutfağa giren Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Çardak kebabı ve tahinli pide yaparak vatandaşlara ikram etti.

Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelen yerli ve yabancı şefler, Bursa’nın yöresel ürünlerini modern bir şekilde yorumlayarak farklı tabaklar hazırladı. Moldova, KKTC, Çin, Bulgaristan, Ukrayna, Belarus ve Tataristan’dan gelen ekipler, kendi ülkelerine ait lezzetleri tanıtırken aynı zamanda Bursa mutfağını da yakında görme imkanı buldu. Festivale katılan onlarca gastronomi profesyoneli, deneyimlerini ve tecrübelerini hem tezgahta hem de oturumlarda lezzet tutkunlarıyla paylaştı.

Değerli eşim Seden Bozbey ile birlikte Uluslararası Bursa Gastronomi Festivalimizin 3. gününde standlarımızı gezmenin keyfini yaşadık. Şeflerimizle birlikte mutfağa girip yemekler hazırladık, ayrıca Bursamızın en özel lezzetlerinden biri olan tahanlı pideyi yaparak bu güzel… pic.twitter.com/XcOZwxdgNY— Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) September 28, 2025

Festival yarışmalardan konserlere, dinletilerden eğitimlere, söyleşilerden panellere kadar 100’den fazla etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Festivalin son gününde tahinli pide, Gedelek turşusu, cevizli lokum atölyeleri ise ziyaretçilerin katılımıyla keyifli bir ortamda gerçekleştirildi. Alternatif sahnede ise Atay ve Nesrin, Bedevi ve Arkadaşları konserleriyle müzik dolu bir gün geçiren ziyaretçiler, Bursaspor – Isparta 32 maçını da alana kurulan dev ekrandan takip etti.

BAŞKAN BOZBEY MUTFAĞA GİRDİ

Gün içerisinde alanı ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, vatandaşlarla sohbet ederek stantlardaki yöresel ürünleri inceledi. Yarışma alanında Araz Aknam, Serap Doğru ve Emrah Taş’ın ‘Çardak Kebabı’ atölyesine konuk olan Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, mutfak önlüğünü takıp etleri pişirip hamur açtı. Şeflerin yardımıyla börekleri hazırlayan Başkan Bozbey, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Daha sonra Lezzet Atölyesi’ne geçen Başkan Bozbey, Bursa’nın en özel lezzetlerinden olan tahinli pide yaparak vatandaşlara ikram etti.

Festivalin düzenlemesinde emeği geçenlere ve katılan herkese teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şeflerden de tam not alan festivalin ülke sınırlarını aşarak dünyada yer edinen bir düzeye geldiğini söyledi. Önümüzdeki yıl daha iyisini yapmak için festivalin hemen ardından harekete geçeceklerini belirten Başkan Bozbey, "Yurtdışında bizlerin mutfağını tanımak isteyen daha fazla şefi davet edeceğiz. Yerli şeflerimizle birlikte çalışarak Bursa’nın gastronomisini daha yukarıya taşıyacağız. Bursa, gastronomi turizminden de pay alan kentlerden biri olacaktır. Önümüzdeki yıl gastronomi festivaline dünyanın çeşitli yerlerinden turist bekliyoruz. Birçok ülkede reklam çalışması yaparak duyuracağız. Gelen misafirler, oluşturacağımız gastronomi rotasıyla Bursa’nın ürünlerini tadabilecekler” diye konuştu.