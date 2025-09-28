MHP Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün’ün Bozüyük İlçe Kongresi’ndeki açıklamalarına tepki gösterdi. Bağ, “Vali, kaymakam ve savcılar siyasi rakip olamaz. Devletin kurumlarını hedef alan söylemler, milletin birliğini zedeler” dedi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - MHP Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün Bozüyük CHP İlçe Kongresi’nde yaptığı açıklamalara sert bir yanıt verdi.

Tüzün’ün konuşmasını “siyasetin seviyesini düşüren ve devleti hedef alan talihsiz sözler” olarak nitelendiren Bağ, devlet kurumlarının siyasi tartışmalara alet edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bağ, yaptığı yazılı açıklamada, “Devletimizin temsilcileri, milletimizin iradesiyle şekillenen kurumların görevlileridir. Hiçbir vali, kaymakam veya savcı şahsi rakip olarak gösterilemez. Bu tutum, siyasi eleştirinin ötesinde, devletin varlığına ve milletin düzenine yönelmiş bir söylemdir” dedi.

MHP’nin devletin ve milletin yanında olduğunu belirten Bağ,“Devletin kurumlarını hedef gösteren, milletin birliğini zedeleyen, kamu görevlilerini siyasi hesaplaşmaya çeken her anlayışın karşısındayız. Bizim rakibimiz partiler değil; terör, bölücülük ve milletimizin birliğini bozmaya çalışan anlayışlardır” ifadelerini kullandı.

Bilecik halkının kimin devleti öncelediğini, kimin ise kurumları yıprattığını bildiğini savunan Bağ, “Milliyetçi Hareket Partisi, her şartta Türk Devleti ve Türk Milleti’nin yanında olmaya devam edecektir” diyerek açıklamasını tamamladı.