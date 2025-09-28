Bursa'da Mudanya Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu’nun iş birliğiyle düzenlenen “2025 Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası” ve “Yaş Grupları Sprint Türkiye Kupası Finalleri” büyük heyecan ve mücadeleye sahne oldu. İlçenin havası, denizi ve tarihi sokakları arasında gerçekleşen şampiyona ve finallerde, 13 ile 70 yaş arasındaki 329 triatlet Elit, Genç ve Yaş Grupları kategorilerinde yarıştı.BURSA (İGFA) - Mudanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası'nda triatletler, zorlu yarışmada 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarını tamamlayarak varış çizgisine ulaştı. Elit kadınlarda birinciliği, 1 saat 3 dakika 14 saniyelik derecesiyle Türkiye’den Sinem Francisca elde ederken; elit erkeklerde 56 dakika 22 saniyelik süresiyle Romanya’dan Carol Popa birinci oldu.

2025 Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası ve Yaş Grupları Sprint Türkiye Kupası Finalleri’ndeki genel sıralamalarda 170 erkek sporcu arasında ferdi yarışan 46 yaşındaki Mikhail Venediktov 1 saat 46 saniyelik derecesiyle birinci olurken,

56 sporcunun yarıştığı kadınlarda ise Ata Yahşi Spor Kulübü'nden 33 yaşındaki Ece Calp 1 saat 6 dakika 59 saniyelik derece ile birincilik elde etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri; Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Mudanya Gençlik ve Spor Müdürü Çağlar Yeni, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, federasyon yöneticileri ve ilçe protokolünün katıldığı törenle verildi.

Geçen yıl Türkiye Kupası Finallerine ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bu yıl da Balkan Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Hem Mudanya’nın tanıtımı, hem de sporun yayılması açısından organizasyonun önemine dikkati çeken Dalgıç, Mudanyalı gençlerin geçen yıl triatlon sporuna ilgi göstermeye başladığını ve bu ilginin bu yıl daha da pekiştiğini belirtti. Başkan Dalgıç, “Gücünü, emeğini ve kararlılığını yansıtan sporcularımızı kutluyorum. Eski bir sporcu olarak bu etkinliğin yayılmasını önemsiyorum. Mütareke kentinden, Mütareke Binası’nın meydanından Avrupa’ya ve dünyaya sevgilerimizi yolluyoruz. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum; böylece daha iyi günlere gideceğiz" diye konuştu.