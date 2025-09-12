Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen “Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul” programında yaptığı konuşmada, İstanbul’a duyduğu sevgiyi ve hizmet aşkını vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı’na katılarak bir konuşma yaptı.

“Gözlerimi bu şehirde açmaktan, bu aziz şehre hizmet etmekten daima şeref duydum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 yıldır İstanbul’a hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Büyük Çamlıca Camii, Atatürk Kültür Merkezi, Ayasofya-i Kebir Camii’nin yeniden ibadete açılması ve Rami Kütüphanesi gibi projelerle İstanbul’a kalıcı eserler kazandırdıklarını ifade ederek, “Yaptıklarımızla yetinmedik, yetinmeyeceğiz. Allah ömür verdikçe İstanbul’un hizmetinde olacağız” diyerek, şehre yönelik projelerin süreceğini vurguladı.